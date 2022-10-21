Стало известно о нехватке ПВО на Украине

Военные и политики Украины заявили, что в стране наблюдается нехватка систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет газета Washington Post (WP).

WP утверждает, что Украине не хватает ПВО для прикрытия каждой части страны. Капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Климин отметил, что обход противовоздушной обороны страны возможен благодаря разведданным и информации о ландшафте. По данным газеты, большинство ПВО произведены еще в СССР, поэтому им более 30 лет.