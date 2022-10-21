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48 минут назад

Стало известно о нехватке ПВО на Украине

Lenta.ruиещё 3

Военные и политики Украины заявили, что в стране наблюдается нехватка систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Стало известно о нехватке ПВО на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

WP утверждает, что Украине не хватает ПВО для прикрытия каждой части страны. Капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Климин отметил, что обход противовоздушной обороны страны возможен благодаря разведданным и информации о ландшафте. По данным газеты, большинство ПВО произведены еще в СССР, поэтому им более 30 лет.

«Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером», — подчеркнула исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.

Армия,СВО,
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