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22 минуты назад

Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии

Lenta.ruиещё 2

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич рассказал, что думает Запад об армии страны. Его слова приводит РИА Новости.

Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Катранич раскрыл мнение Запада об украинской армии и подчеркнул, что страны считают Киев неспособным управлять собственной армией. «Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам», — отметил старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона.

Военнопленный добавил, что по этой причине управление войсками передали зарубежным генералам.

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