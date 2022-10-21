Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии

Катранич раскрыл мнение Запада об украинской армии и подчеркнул, что страны считают Киев неспособным управлять собственной армией. «Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам», — отметил старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона.