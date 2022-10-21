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35 минут назад

В Британии отреагировали на инцидент с российским истребителем над Черным морем

Lenta.ru

Депутат от Лейбористской партии Люк Поллард отреагировал на запуск истребителем Су-27 ракеты у военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Его слова приводит газета The Sun.

В Британии отреагировали на инцидент с истребителем РФ над Черным морем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поллард заявил, что стране следует избегать эскалации напряжения с Россией. Случившееся с российским самолетом в Черном море «внушает опасения», отметил он. При этом Поллард призвал Британию не отказываться от помощи Украины.

«Этот инцидент служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчетов», — призвал депутат.

Накануне, 20 октября, Великобритания заявила об инциденте с российским истребителем над Черным морем. Глава Минобороны страны Бен Уоллес рассказал, что 29 сентября стратегический разведывательный RC-135W Rivet Joint патрулировал международные воды в сопровождении двух российских Су-27. Позже один из них выпустил ракету за пределами прямой видимости, а еще через 19 минут британское воздушное судно вернулось на авиабазу.

Армия,Бен Уоллес,Лейбористская партия,
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