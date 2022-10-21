В Британии отреагировали на инцидент с истребителем РФ над Черным морем

Депутат от Лейбористской партии Люк Поллард отреагировал на запуск истребителем Су-27 ракеты у военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Его слова приводит газета The Sun.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Поллард заявил, что стране следует избегать эскалации напряжения с Россией. Случившееся с российским самолетом в Черном море «внушает опасения», отметил он. При этом Поллард призвал Британию не отказываться от помощи Украины.

«Этот инцидент служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчетов», — призвал депутат.