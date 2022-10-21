Британию призвали быть осторожной при сборе разведданных для Украины

«Если мы предоставляем информацию и разведывательные данные украинцам — и я снова подчеркиваю, что не мне строить догадки по этому поводу, — необходимо действовать с крайней осторожностью и аккуратностью при использовании соответствующего потенциала. Подобные операции должны быть тайными, легко отрицаемыми и базирующимися на принципе неопределенности», — заявил генерал.