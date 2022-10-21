Зеленский попросил у Франции, Италии и США системы ПВО

"Нам нужно больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы создать действительно надежный воздушный щит. Я знаю, что некоторые страны ЕС уже подтвердили свое участие в этой работе. И я призываю вас максимально ускорить реализацию решений. Обращаюсь сейчас к Франции, Италии, другим нашим партнерам, и не только в Европе, но и в США. Не только к тем, кто производит средства ПВО и ПРО, но и к тем, кто имеет необходимые системы", - сказал Зеленский в видеообращении к Европейскому совету, опубликованном в четверг в его телеграм-канале.