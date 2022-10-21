В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
17 минут назад

Зеленский попросил у Франции, Италии и США системы ПВО

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные государства, в частности Италию, США и Францию, как можно быстрее предоставить Киеву системы противовоздушной обороны.

Зеленский попросил у Франции, Италии и США системы ПВО
Фото: ТАССТАСС

"Нам нужно больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы создать действительно надежный воздушный щит. Я знаю, что некоторые страны ЕС уже подтвердили свое участие в этой работе. И я призываю вас максимально ускорить реализацию решений. Обращаюсь сейчас к Франции, Италии, другим нашим партнерам, и не только в Европе, но и в США. Не только к тем, кто производит средства ПВО и ПРО, но и к тем, кто имеет необходимые системы", - сказал Зеленский в видеообращении к Европейскому совету, опубликованном в четверг в его телеграм-канале.

При этом украинский лидер призвал ввести новые санкции в отношении России, а также против Ирана, который Киев обвиняет в поставках оружия Москве. Кроме того, он указал, что для Украины "жизненно необходима" финансовая поддержка западных государств.

Украинские власти неоднократно призывали Запад предоставить Киеву системы ПВО. 13 октября Зеленский сообщил, что на вооружении украинской армии имеется лишь 10% от необходимого количества таких средств. В среду МИД Украины после введения военного положения в регионах РФ вновь попросил западные страны предоставить Киеву системы ПВО.

Армия,Владимир Зеленский,Европейский совет,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители