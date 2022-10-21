Зеленский попросил у Франции, Италии и США системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные государства, в частности Италию, США и Францию, как можно быстрее предоставить Киеву системы противовоздушной обороны.
"Нам нужно больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы создать действительно надежный воздушный щит. Я знаю, что некоторые страны ЕС уже подтвердили свое участие в этой работе. И я призываю вас максимально ускорить реализацию решений. Обращаюсь сейчас к Франции, Италии, другим нашим партнерам, и не только в Европе, но и в США. Не только к тем, кто производит средства ПВО и ПРО, но и к тем, кто имеет необходимые системы", - сказал Зеленский в видеообращении к Европейскому совету, опубликованном в четверг в его телеграм-канале.
При этом украинский лидер призвал ввести новые санкции в отношении России, а также против Ирана, который Киев обвиняет в поставках оружия Москве. Кроме того, он указал, что для Украины "жизненно необходима" финансовая поддержка западных государств.
Украинские власти неоднократно призывали Запад предоставить Киеву системы ПВО. 13 октября Зеленский сообщил, что на вооружении украинской армии имеется лишь 10% от необходимого количества таких средств. В среду МИД Украины после введения военного положения в регионах РФ вновь попросил западные страны предоставить Киеву системы ПВО.