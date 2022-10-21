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1 час назад

Названо число погибших при обстреле переправы в Херсоне

Lenta.ruиещё 1

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале назвал число погибших при обстреле переправы в Херсоне.

Названо число погибших при обстреле переправы в Херсоне
Фото: ТАССТАСС

По его словам, погибли три человека, в том числе дети. Десять человек получили тяжелые ранения. Были сожжены 12 машин.

Мирошник уточнил, что переправу в Херсоне обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS.

Аналогичную информацию приводит в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о девяти раненых.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста.

Армия,Владимир Рогов,Родион Мирошник,
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