В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
26 минут назад

ВСУ нанесли массированный удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Ura.Ru

Украинские боевики выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщают экстренные службы региона.

ВСУ нанесли массированный удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Фото: официальный сайт Министерство обороны РФофициальный сайт Министерство обороны РФ

Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Антоновскому мосту, выпустив 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, сообщают экстренные службы. Информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Антоновский мост. Так, в начале октября шесть ударов были нанесены из американской системы залпового огня HIMARS. Президент РФ Владимир Путин ранее пообещал продолжить бить по украинским территориям, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов.

Армия,СВО,Владимир Путин,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители