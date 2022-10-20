В США раскрыли секрет о поставках оружия Украине

Он сообщил, что снижение американского военного потенциала привело к внутренним проблемам, а также к появлению трудностей с защитой своих зарубежных союзников. Конгрессмен напомнил о том, что Вашингтон более трех лет не передает оружие Тайваню, а, помимо этого, у США имеются проблемы в поставках реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Украине. Маккол уточнил, что Киев может получить их лишь спустя несколько лет. Он назвал вопрос продажи оружия наибольшей угрозой национальной безопасности США на сегодняшний день.