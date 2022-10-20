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30 минут назад

Путин и Шойгу посетили мобилизованных в Рязанской области

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетили мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области и проверили процесс их подготовки. Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин и Шойгу посетили мобилизованных в Рязанской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время визита Путин проинспектировал боевое слаживание подразделений и готовность военнослужащих к выполнению задач в районах СВО. Также лидер России заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными курса подготовки.

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После этого Путин посетил многофункциональный стрелковый комплекс. Занятия в нем проводят командиры и инструктора-военнослужащие, имеющие боевой опыт. Отмечается, что за время прохождения подготовки мобилизованные израсходуют не менее 600 патронов и пяти гранат.

Напомним, что 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. В ее рамках, согласно заявлению Минобороны, должны набрать 300 тысяч призывников.

Армия,Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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