Путин и Шойгу посетили мобилизованных в Рязанской области

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетили мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области и проверили процесс их подготовки. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Во время визита Путин проинспектировал боевое слаживание подразделений и готовность военнослужащих к выполнению задач в районах СВО. Также лидер России заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными курса подготовки.

После этого Путин посетил многофункциональный стрелковый комплекс. Занятия в нем проводят командиры и инструктора-военнослужащие, имеющие боевой опыт. Отмечается, что за время прохождения подготовки мобилизованные израсходуют не менее 600 патронов и пяти гранат.