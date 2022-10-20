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52 минуты назад

Кадыров рассказал о взятых несовершеннолетними сыновьями в плен бойцах ВСУ

Lenta.ru

Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам, которым 16, 15 и 14 лет соответственно — доставили в Грозный троих взятых в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал о взятых несовершеннолетними сыновьями в плен бойцах ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Во время нахождения на фронте Ахмат, Эли и Адам Кадыровы прибыли в расположение батальона "Запад-Ахмат" МО РМО РФ. Вместе с бойцами они приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайонаи», — написал Кадыров.

Он также отметил, что со слов начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, они действовали в бою отважно, хладнокровно и решительно.

Названо число украинских военнопленных в России

«Ну а что касается пленных, то троих из них Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный», — сообщил Кадыров.

Ранее глава Чечни рассказал, что его сыновья в первый день участия в спецоперации сражались против украинских военных и обеспечили огневое прикрытие наступающим российским бойцам. По его словам, Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и, пользуясь случаем, обратились к «находящимся на той стороне чеченоговорящим шайтанам», чтобы выйти на передовую.

В начале октября Кадыров сообщил, что в ближайшее время трое его сыновей отправятся в зону проведения спецоперации на Украине.

«Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — сказал Кадыров.

Армия,Рамзан Кадыров,МВД России,Минобороны России,
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