Белорусская армия приготовилась к провокациям

Белорусская армия готова реагировать на возможные провокации. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Его слова передает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Фото: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

«Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на Западном и Северо-Западном направлениях», — сообщил Хренин.

По его словам, предусмотрены меры, пресекающие военные провокации на приграничной территории. Как утверждает министр обороны, осуществляется охрана и защита белорусской границы. Хренин подчеркнул, что разведка проводится на постоянной основе, а также был организован обмен информацией с союзниками Белоруссии.