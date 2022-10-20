В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
13 минут назад

Белорусская армия приготовилась к провокациям

Lenta.ruиещё 4

Белорусская армия готова реагировать на возможные провокации. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Его слова передает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Белорусская армия приготовилась к провокациям
Фото:  Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

«Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на Западном и Северо-Западном направлениях», — сообщил Хренин.

По его словам, предусмотрены меры, пресекающие военные провокации на приграничной территории. Как утверждает министр обороны, осуществляется охрана и защита белорусской границы. Хренин подчеркнул, что разведка проводится на постоянной основе, а также был организован обмен информацией с союзниками Белоруссии.

Ранее он заявил о переходе противостояния с Западом в горячую фазу. Кроме того, министр обороны отметил, что эскалация напряженности была заметна и год назад. Хренин обратил внимание на целенаправленность нагнетания обстановки.

Армия,В мире,Виктор Хренин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители