В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
18 минут назад

Сенатор Джабаров предложил вернуть двухлетний срок службы в армии

Елена Прошина

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что в России необходимо вернуть двухлетний срок службы в армии. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

«Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию», - сказал сенатор, подчеркнув, что пока предлагает просто подумать об этом.

Он добавил, что техника сейчас приходит в войска очень сложная и обучать ей пользоваться достаточно напряженно.

Джабаров напомнил, что когда срок службы составлял два года, то в первые полгода призывники находились в учебке. На второй же год военнослужащий «уже был готовый боец». Он также предложил увеличить численность армии в два раза.

«Если бы армия была такая <...>, может быть, мы даже обошлись бы без частичной мобилизации», - отметил он, подчеркнув, что этот вопрос находится в компетенции президента страны и Министерства обороны.

Напомним, после окончания Великой Отечественной войны срок службы в Сухопутных войсках (СВ) и Военно-воздушных силах (ВВС) составлял 3 года, в Военно-морском флоте (ВМФ) – 4. В 1968 году он сократился до 2 и 3 лет соответственно. С 2008 года срок прохождения военной службы по призыву составляет 1 год.

Армия,Видео,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители