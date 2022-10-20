Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что в России необходимо вернуть двухлетний срок службы в армии. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

«Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию», - сказал сенатор, подчеркнув, что пока предлагает просто подумать об этом.

Он добавил, что техника сейчас приходит в войска очень сложная и обучать ей пользоваться достаточно напряженно.

Джабаров напомнил, что когда срок службы составлял два года, то в первые полгода призывники находились в учебке. На второй же год военнослужащий «уже был готовый боец». Он также предложил увеличить численность армии в два раза.

«Если бы армия была такая <...>, может быть, мы даже обошлись бы без частичной мобилизации», - отметил он, подчеркнув, что этот вопрос находится в компетенции президента страны и Министерства обороны.