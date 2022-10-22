В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
57 минут назад

Российскому Су-57 приписали мировой рекорд по дальности уничтожения противника

Lenta.ruиещё 1

Российский истребитель пятого поколения Су-57, предположительно, установил мировой рекорд по дальности уничтожения противника. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Су-57 из РФ приписали мировой рекорд по дальности уничтожения противника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военные эксперты считают, что к уничтожению в небе Украины истребителей ВСУ Су-27 и Су-24 причастен именно российский самолет, а не зенитный ракетный комплекс С-300В4, как предполагалось ранее. По их информации, боевые машины были поражены на расстоянии 217 километров от пуска ракет.

Аналитики указывают, что основная ракета класса «воздух-воздух» Р-77М, которой оснащается Су-57, имеет дальность поражения всего 200 километров. Тем не менее, они признают, что ракета большой дальности Р-37М способна поразить летящую цель на удалении в 400 километров, хотя и не предназначена для уничтожения небольших маневренных истребителей.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители