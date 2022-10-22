Су-57 из РФ приписали мировой рекорд по дальности уничтожения противника

Российский истребитель пятого поколения Су-57, предположительно, установил мировой рекорд по дальности уничтожения противника. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

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Военные эксперты считают, что к уничтожению в небе Украины истребителей ВСУ Су-27 и Су-24 причастен именно российский самолет, а не зенитный ракетный комплекс С-300В4, как предполагалось ранее. По их информации, боевые машины были поражены на расстоянии 217 километров от пуска ракет.