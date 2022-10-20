«Вполне я уверен, что наша армия справится. Единственный момент, я вот помню, раньше мы служили по два года в армии. Первый год — половина года учебки, потом мы как-то обкатывались в войсках. А военнослужащий второго года уже был готовый боец. Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, подумать, а не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», - сказал Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».