Стремоусов заявил о готовности оборонять Херсон "до последнего"

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что Херсон станет «крепостью», которую войска будут оборонять «до последнего».

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«Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего», — сказал он.

Он добавил, что основной задачей к настоящему моменту является спасение людей, а также построение обороны и защита города.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска в течение суток сорвали несколько попыток наступления ВСУ в Херсонской области.