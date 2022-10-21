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1 час назад

Стремоусов заявил о готовности оборонять Херсон "до последнего"

Газета.Ruиещё 1

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что Херсон станет «крепостью», которую войска будут оборонять «до последнего».

Стремоусов заявил о готовности оборонять Херсон "до последнего"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего», — сказал он.

Он добавил, что основной задачей к настоящему моменту является спасение людей, а также построение обороны и защита города.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска в течение суток сорвали несколько попыток наступления ВСУ в Херсонской области.

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19 октября Кирилл Стремоусов заявлял, что все попытки украинской армии прорвать оборону в регионе были отбиты, ситуация находится под контролем.

Армия,СВО,Кирилл Стремоусов,Игорь Конашенков,Минобороны России,Госдума,
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