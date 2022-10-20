ВМС Франции пополнятся новым авианосцем к 2038 году

Французская компания Naval Group на выставке военно-морской техники Euronaval 2022 представила макет атомного авианосца PANG, который заменит авианосец «Шарль де Голль», сообщает Breaking Defense.
Водоизмещение корабля составит 75 тыс. т, его длина составит до 310 м. PANG будет оснащен энергетической установкой с двумя атомными реакторами, которые позволят эксплуатировать авианосец 10 лет без перезагрузки ядерного топлива. Корабль сможет нести 32 истребителя нового поколения, беспилотники и до трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye.
По словам директора предприятия Оливье де Сен-Жюльена, ожидается, что первые ходовые испытания пройдут в 2036 году, корабль будет передан военно-морскому флоту в 2037 году и введен в эксплуатацию в 2038 году.
Накануне представители 6-го оперативного флота США заявили, что истребители-бомбардировщики F/A-18E Super Hornet с американского атомного авианосца USS George Bush провели учебные полеты в небе Румынии.
До этого сообщалось, что авианосцы китайских ВМС смогут нести гиперзвуковое оружие благодаря достижениям в области логистических технологий, которые упрощают и ускоряют ремонт и техническое обслуживание вооружений.
Ранее второй британский авианосец HMS Prince of Wales класса Queen Elizabeth прибыл на верфь в Росайт для ремонта в сухом доке.