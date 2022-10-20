ВМС Франции пополнятся новым авианосцем к 2038 году

Французская компания Naval Group на выставке военно-морской техники Euronaval 2022 представила макет атомного авианосца PANG, который заменит авианосец «Шарль де Голль», сообщает Breaking Defense.

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Водоизмещение корабля составит 75 тыс. т, его длина составит до 310 м. PANG будет оснащен энергетической установкой с двумя атомными реакторами, которые позволят эксплуатировать авианосец 10 лет без перезагрузки ядерного топлива. Корабль сможет нести 32 истребителя нового поколения, беспилотники и до трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye.

По словам директора предприятия Оливье де Сен-Жюльена, ожидается, что первые ходовые испытания пройдут в 2036 году, корабль будет передан военно-морскому флоту в 2037 году и введен в эксплуатацию в 2038 году.

Накануне представители 6-го оперативного флота США заявили, что истребители-бомбардировщики F/A-18E Super Hornet с американского атомного авианосца USS George Bush провели учебные полеты в небе Румынии.

До этого сообщалось, что авианосцы китайских ВМС смогут нести гиперзвуковое оружие благодаря достижениям в области логистических технологий, которые упрощают и ускоряют ремонт и техническое обслуживание вооружений.