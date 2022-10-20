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34 минуты назад

Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Lenta.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле села Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 20 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что в районе Новомихайловки под Донецком также были перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Кроме того, ПВО Вооруженных сил России сбили 18 украинских беспилотников в Херсонской и Запорожской областях.

По словам Конашенкова, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска также нанесли огневое поражение батарее РСЗО «Ольха» ВСУ в районе села Липцы в Харьковской области.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 6665 единиц военной автомобильной спецтехники, 3511 орудий полевой артиллерии и минометов, 874 боевые машины РСЗО, 5926 бронемашин, 383 зенитных ракетных комплекса, 2296 беспилотников, 324 самолета и 162 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало видео уничтожения украинской военной техники дронами-камикадзе Воздушно-десантных войск России. На записи видно удары беспилотников по гаубице Мста-Б, радиолокационным комплексам, танку и бронированным автомобилям ВСУ.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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