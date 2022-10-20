В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
14 минут назад

Бывший парень Тейлор Свифт присоединился к украинской армии

Газета.Ru

Экс-бойфренд Тейлор Свифт и наследник клана Кеннеди, 28-летний Коннор Кеннеди, присоединился к украинской армии, сообщает Page Six.

Член семьи Кеннеди и экс-бойфренд Тейлор Свифт присоединился к ВСУ
Фото: Газета.ruГазета.ru

Сын Роберта Ф. Кеннеди-младшего, у которого в возрасте 19 лет был роман с Тейлор Свифт, стал частью украинского интернационального легиона. Молодой человек признался, что был глубоко шокирован происходящим на Украине и решил присоединиться к украинской армии.

Он также отметил, что когда только приехал в Украину, не имел специальной подготовки и военного опыта, но быстро обучался.

В начале сентября стало известно, что Тейлор Свифт сыграет антагонистку в сиквеле «Круэллы». Также сообщается, что у исполнительницы планируют отсудить $1 млн.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители