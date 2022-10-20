Член семьи Кеннеди и экс-бойфренд Тейлор Свифт присоединился к ВСУ

Экс-бойфренд Тейлор Свифт и наследник клана Кеннеди, 28-летний Коннор Кеннеди, присоединился к украинской армии, сообщает Page Six.

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Сын Роберта Ф. Кеннеди-младшего, у которого в возрасте 19 лет был роман с Тейлор Свифт, стал частью украинского интернационального легиона. Молодой человек признался, что был глубоко шокирован происходящим на Украине и решил присоединиться к украинской армии.

Он также отметил, что когда только приехал в Украину, не имел специальной подготовки и военного опыта, но быстро обучался.