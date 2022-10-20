В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
23 минуты назад

Стало известно о cнятии «прямо с эшелона» мобилизованных сотрудников банков

Lenta.ruиещё 1

Российским банкам начали возвращать сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации, об этом стало известно «Коммерсанту».

«Есть уже случаи, когда представители банка приезжали в военкомат, призвавший их сотрудника, с документами, подтверждающими, что тот находится в списке на бронь, и его возвращали, кого-то прямо с эшелона снимали», — рассказал один из источников издания.

В конце сентября ЦБ запросил у российских кредитных организаций списки сотрудников, которые подлежат частичной мобилизации, но могут претендовать на бронь. Запрос получили все системно значимые банки — около сотни кредитных организаций и банковских групп. Сформированные списки они должны были направить регулятору 28 сентября.

По данным «Коммерсанта», предоставляемые банками списки сотрудников, попавших в финальный документ ЦБ, в военкоматах принимали с большой неохотой или не брали совсем. Затягивание процесса было связано во многом с тем, что списки банковских сотрудников доставляют в военкоматы не по электронной почте, а на бумаге с печатью и подписью.

Армия,Видео,Украина,Коммерсант,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители