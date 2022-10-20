«Есть уже случаи, когда представители банка приезжали в военкомат, призвавший их сотрудника, с документами, подтверждающими, что тот находится в списке на бронь, и его возвращали, кого-то прямо с эшелона снимали», — рассказал один из источников издания.

В конце сентября ЦБ запросил у российских кредитных организаций списки сотрудников, которые подлежат частичной мобилизации, но могут претендовать на бронь. Запрос получили все системно значимые банки — около сотни кредитных организаций и банковских групп. Сформированные списки они должны были направить регулятору 28 сентября.

По данным «Коммерсанта», предоставляемые банками списки сотрудников, попавших в финальный документ ЦБ, в военкоматах принимали с большой неохотой или не брали совсем. Затягивание процесса было связано во многом с тем, что списки банковских сотрудников доставляют в военкоматы не по электронной почте, а на бумаге с печатью и подписью.