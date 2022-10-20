Послание РФ и Ирану: США рассекретили подлодку с ядерным оружием

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7 минут назад

США рассекретили наличие в Аравийском море подводной лодки с ядерными боеголовками

Газета.Ru

ВМС США обнародовало данные о присутствии в Аравийском море атомной подводной лодки «Западная Вирджиния» класса «Огайо», вооруженной 20 баллистическими ракетами Trident II (D5), каждая из которых может нести до 14 ядерных боеголовок. Об этом сообщает издание War Zone.

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Фото: CENTCOMCENTCOM

По данным издания, Центральное командование Вооруженных сил США распространило сведения о визите на лодку своего командующего генерала Майкла Куриллы и главы Центрального командования Пятого флота и ВМС США Брэда Купера. При этом War Zone предполагает, что таким образом США передали некое послание «потенциальным противникам», которыми называет Россию и Иран.

Отмечается, что точное местоположение лодки не раскрывалось, однако ее всплытие для принятия делегации «представляло неотъемлемые риски» для сбора разведданных.

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Всего на вооружении ВМС США четыре подводные лодки класса «Огайо», выпущенные с 2005 по 2007 годы. Кроме баллистический ракет, они способны стрелять крылатыми ракетами «Томагавк», а также использоваться в качестве носителей мини-подводных лодок с диверсантами.

Ранее сообщалось, что 17 октября в Северной Европе начались ядерные учения НАТО «Непоколебимый полдень». Маневры пройдут в воздушных пространствах Бельгии и Великобритании, а также над акваториями Северного и Норвежского морей. Всего в них примут участие ВВС 14 стран.

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