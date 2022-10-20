Назван самый быстрый самолет ВВС США

«Самым быстрым самолетом, если не считать мини-шаттл Космических сил X-37B, который может летать со скоростью от 16 до 25 чисел Маха, является F-15E Strike Eagle. F-15E может развивать скорость от 2,4 до 2,5 числа Маха, или около 1875 миль в час. Для сравнения: максимальная скорость F-35 составляет 1,6 числа Маха, а у F-22 она немного ниже, чем у F-15E при 2,2 числа Маха», — пишет Иствуд.