В Забайкалье установили разовую выплату мобилизованным по 150 тыс. рублей

"По поручению и при поддержке полпреда Юрия Трутнева принято решение: все мобилизованные забайкальцы получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей. И те, кто уже отправился к местам дополнительной подготовки, и те, кто сегодня проходит обучение на полигонах края", - написал Осипов.