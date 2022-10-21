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49 минут назад

В Забайкалье установили разовую выплату мобилизованным по 150 тыс. рублей

ТАССиещё 1

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в пятницу принял решение о единовременной выплате мобилизованным жителям по 150 тыс. рублей, сообщил сам глава региона на своей странице "ВКонтакте".

В Забайкалье установили разовую выплату мобилизованным по 150 тыс. рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По поручению и при поддержке полпреда Юрия Трутнева принято решение: все мобилизованные забайкальцы получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей. И те, кто уже отправился к местам дополнительной подготовки, и те, кто сегодня проходит обучение на полигонах края", - написал Осипов.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Армия,СВО,Александр Осипов,Юрий Трутнев,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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