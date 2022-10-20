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16 минут назад

В Херсонской области намерены взять под контроль еще несколько регионов Украины

Lenta.ru

После боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Херсонской области будут взяты под контроль еще несколько регионов. О таком намерении заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Стремоусов заявил о планах наступления на Николаев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — заявил он.

Ранее власти области прокомментировали попытки прорыва украинских военных. По словам замглавы администрации, линия обороны не сдвинулась «ни на сантиметр».

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны — в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областях. По его словам, соответствующий режим действовал на их территориях до воссоединения с Россией.

Армия,СВО,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,
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