Стремоусов заявил о планах наступления на Николаев

После боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Херсонской области будут взяты под контроль еще несколько регионов. О таком намерении заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов , передает РИА Новости .

«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск », — заявил он.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны — в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областях. По его словам, соответствующий режим действовал на их территориях до воссоединения с Россией.