В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Лисичанска четырьмя ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в ночь на пятницу по городу Лисичанску в Луганской Народной Республике (ЛНР) четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.