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7 минут назад

В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Лисичанска четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS

ТАССиещё 4

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в ночь на пятницу по городу Лисичанску в Луганской Народной Республике (ЛНР) четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Лисичанска четырьмя ракетами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:52 по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства.

Также Вооруженные силы Украины выпустили по городу Рубежному ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:52 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (одна ракета). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства.

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