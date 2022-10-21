В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Лисичанска четырьмя ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в ночь на пятницу по городу Лисичанску в Луганской Народной Республике (ЛНР) четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:52 по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства.
Также Вооруженные силы Украины выпустили по городу Рубежному ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:52 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (одна ракета). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства.