В США потерпел крушение истребитель F-35

Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта.
"F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют", - цитирует РИА новости источник.
О судьбе пилота и причинах крушения истребителя не сообщается.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что СК РФ озвучил основную версию ужасной трагедии в Ейске, где на жилой район упал самолет Су-34. Речь идёт о технической неисправности воздушного судна
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). Сейчас следователи изымают образцы топлива и документацию на аэродроме вылета, допрашивают лётчиков.