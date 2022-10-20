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21 минуту назад

В США потерпел крушение истребитель F-35

Свободная пресса

Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта.

В США потерпел крушение истребитель F-35
Фото: ТАССТАСС

"F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют", - цитирует РИА новости источник.

О судьбе пилота и причинах крушения истребителя не сообщается.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что СК РФ озвучил основную версию ужасной трагедии в Ейске, где на жилой район упал самолет Су-34. Речь идёт о технической неисправности воздушного судна

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). Сейчас следователи изымают образцы топлива и документацию на аэродроме вылета, допрашивают лётчиков.

Армия,Следственный комитет,
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