В США потерпел крушение истребитель F-35

Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта.

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"F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют", - цитирует РИА новости источник.

О судьбе пилота и причинах крушения истребителя не сообщается.

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