ВСУ обстреляли Донецк

Здание администрации Ворошиловского района получило повреждения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелу, в результате которого пострадало здание администрации Ворошиловского района Донецка по улице Артема. Было зафиксировано прямое попадание, уточнили в штабе.

Корреспондент РИА Новости уточнил, что в здании администрации Ворошиловского района Донецка выбило стекла. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Представитель МЧС пояснил агентству, что инцидент обошелся без жертв.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), до этого сообщали, что в 23:40 по Ворошиловскому району Донецка со стороны ВФУ были выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров.