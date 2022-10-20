Киев обратился к Западу с просьбой из-за военного положения в регионах РФ

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Западу с просьбой в кратчайшие сроки предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. Это обращение связано с введением военного положения в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, передает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление МИД Украины.
Как говорится в документе, Киев просит Запад как можно скорее прислать современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Кроме того, украинское внешнеполитическое ведомство призвало другие государства осудить введение военного положения в вышеупомянутых регионах.
Агентство отмечает, что руководство Киева неоднократно просило США и Европу прислать системы ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в распоряжении украинской армии только 10% от необходимого количества систем ПВО.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, были учреждены четыре уровня готовности: максимальный уровень реагирования в 4 регионах, где прошли референдумы о вхождении в состав РФ, средний уровень — в Краснодарском крае, Крыму, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской областях и Севастополе, уровень повышенной готовность — в прочих регионах Южного и Центрального федеральных округов, базовой готовности — по всей остальной России.