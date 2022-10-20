Киев обратился к Западу с просьбой из-за военного положения в регионах РФ

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Западу с просьбой в кратчайшие сроки предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. Это обращение связано с введением военного положения в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, передает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление МИД Украины.

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Как говорится в документе, Киев просит Запад как можно скорее прислать современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, украинское внешнеполитическое ведомство призвало другие государства осудить введение военного положения в вышеупомянутых регионах.

Агентство отмечает, что руководство Киева неоднократно просило США и Европу прислать системы ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в распоряжении украинской армии только 10% от необходимого количества систем ПВО.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.