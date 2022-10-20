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14 минут назад

Раскрыты потери ВСУ в Донбассе за четыре дня

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 бойцов и более 45 единиц военной техники за четыре дня в районе четырех населенных пунктов в Донбассе. Такие потери в беседе с РИА Новости раскрыл секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа «Ахмат» на этом направлении.

Раскрыты потери ВСУ в Донбассе за четыре дня
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что украинские силовики понесли потери в районе населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Спорное, Белогоровка.

Ранее Апты Алаудинов заявил о продвижении бойцов спецназа и народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в Соледаре в Донецкой народной республике (ДНР) за сутки на расстояние порядка одного километра, что является хорошим результатом в условиях данного участка.

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