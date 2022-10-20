Раскрыты потери ВСУ в Донбассе за четыре дня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 бойцов и более 45 единиц военной техники за четыре дня в районе четырех населенных пунктов в Донбассе. Такие потери в беседе с РИА Новости раскрыл секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа «Ахмат» на этом направлении.