Кадыров сообщил о захвате фермы, которую не могли отбить у ВСУ с 2014 года

"Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова вместе с внуками первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Ахматом, Эли и Адамом - посетила штабное совещание бойцов батальона "Запад-Ахмат", которое провел командир подразделения Исмаил Агуев. <...> Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району республики Рустам Агуев подробно рассказал о ситуации на поле боя в этом районе и выразил благодарность делегации за визит. Исмаил Агуев проинформировал об успехах наших бойцов. По его словам, подразделением захвачены находящиеся на данном участке все самые стратегические позиции, включая ферму, которую не могли отбить у украинских бандформирований аж с 2014 года. Чеченским воинам понадобилось всего лишь шесть человек, чтобы взять под контроль эту точку у врага", - сообщил Кадыров.