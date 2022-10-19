Кадыров сообщил о захвате фермы, которую не могли отбить у ВСУ с 2014 года

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о захвате в зоне проведения специальной военной операции бойцами из Чечни фермы, которую не могли отбить у украинских формирований с 2014 года. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале.
"Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова вместе с внуками первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Ахматом, Эли и Адамом - посетила штабное совещание бойцов батальона "Запад-Ахмат", которое провел командир подразделения Исмаил Агуев. <...> Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району республики Рустам Агуев подробно рассказал о ситуации на поле боя в этом районе и выразил благодарность делегации за визит. Исмаил Агуев проинформировал об успехах наших бойцов. По его словам, подразделением захвачены находящиеся на данном участке все самые стратегические позиции, включая ферму, которую не могли отбить у украинских бандформирований аж с 2014 года. Чеченским воинам понадобилось всего лишь шесть человек, чтобы взять под контроль эту точку у врага", - сообщил Кадыров.
По его словам, посетители "лично убедились в запредельном боевом настрое" подразделения.
"Бойцы были приятно удивлены их появлению на передовой линии. Несмотря на территорию, которая в огневой досягаемости, и в любое время может прилететь смертельный "подарок" от нацистов, они приехали сюда в штаб, чтобы лично ознакомиться с условиями несения службы", - отметил глава Чечни.