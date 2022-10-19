Власти Херсонской области заявили о «купированных» попытках прорыва ВСУ

Все попытки Вооруженных сил Украины прорвать оборону в Херсонской области были отбиты, ситуация находится под контролем. Об этом заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"У них резкого прорыва уже быть не может, попытки все их купированы, и пока ничего Херсонской области не угрожает", - сказал Стремоусов.
По его словам, в среду ВСУ начали наступать по направлению Новая Каменка - Берислав Херсонской области, однако их наступление было остановлено. Он уточнил, что сейчас ситуации на фронте находится под контролем, и линия обороны "не сдвинулась ни на сантиметр".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко прибыли в Херсон, где с местными жителями обсудили организацию их выезда. По словам Аксенова, он находится в постоянном контакте с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и при необходимости Крым готов оказать всю необходимую помощь.