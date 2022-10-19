Власти Херсонской области заявили о «купированных» попытках прорыва ВСУ

Все попытки Вооруженных сил Украины прорвать оборону в Херсонской области были отбиты, ситуация находится под контролем. Об этом заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"У них резкого прорыва уже быть не может, попытки все их купированы, и пока ничего Херсонской области не угрожает", - сказал Стремоусов.

По его словам, в среду ВСУ начали наступать по направлению Новая Каменка - Берислав Херсонской области, однако их наступление было остановлено. Он уточнил, что сейчас ситуации на фронте находится под контролем, и линия обороны "не сдвинулась ни на сантиметр".