Срочников не станут направлять в зону СВО из-за военного положения

Военных, проходящих срочную службу, не отправят в зону спецоперации на Украине, так как в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Его слова приводит ТАСС.