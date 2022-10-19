Срочников не станут направлять в зону СВО из-за военного положения

Военных, проходящих срочную службу, не отправят в зону спецоперации на Украине, так как в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Его слова приводит ТАСС.
«Нет, не буду», — сказал Бондарев, отметив, что ранее было четко определенны места, где срочники могут принимать участие.
Накануне президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того лидер России подписал указ о введении среднего режима реагирования в Крыму и некоторых других регионах страны, в том числе Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае.