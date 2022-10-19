В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
58 минут назад

Украина запросила у Израиля «Пращу Давида»

Lenta.ru

Киев попросил Израиль поставить новое вооружение. Портал Axios опубликовал официальное письмо украинских властей к МИД Израиля.

Украина запросила у Израиля «Пращу Давида»
Фото: United States Missile Defense AgencyUnited States Missile Defense Agency

В тексте обращения говорится, что украинская сторона отправила запрос на приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). В частности, речь идет о системах ПРО «Праща Давида» и «Хец».

Помимо этого, Киев отправил аналогичный запрос в отношении лазерных систем Iron Beam. Кроме того, украинские власти заявили, что им необходимы зенитно-ракетные системы Barak-8 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, а также системы противоракетной обороны Iron Dome.

Греция начала передавать Украине военную технику

В письме подчеркивается, что Киев обратился к Тель-Авиву якобы в связи с потенциальными поставками иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar в Россию. Именно так украинская сторона обосновала свое решение начать сотрудничество с Израилем в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Армия,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители