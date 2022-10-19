Украина запросила у Израиля «Пращу Давида»

Киев попросил Израиль поставить новое вооружение. Портал Axios опубликовал официальное письмо украинских властей к МИД Израиля.

Фото: United States Missile Defense Agency United States Missile Defense Agency

В тексте обращения говорится, что украинская сторона отправила запрос на приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). В частности, речь идет о системах ПРО «Праща Давида» и «Хец».

Помимо этого, Киев отправил аналогичный запрос в отношении лазерных систем Iron Beam. Кроме того, украинские власти заявили, что им необходимы зенитно-ракетные системы Barak-8 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, а также системы противоракетной обороны Iron Dome.