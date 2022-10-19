Пригожин сообщил о создании «линии Вагнера» и народного ополчения

Бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил информацию о том, что на территории Белгородской области возводятся оборонительные линии и создается «народное ополчение», его слова приводятся в группе компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

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В связи с объявлением военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также введением «среднего уровня реагирования» в приграничных с Украиной регионах появилась информация о создании фортификационных укреплений — так называемой «линии Вагнера» — на соседних указанных территориях.

Пригожин заявил, что «линия Вагнера» действительно активно возводится «на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них», то есть в зоне ответственности ЧВК «Вагнер».

«Кроме этого, мы уже активно работаем с Белгородской областью. Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области», — сказал предприниматель.