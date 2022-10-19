Введение военного положения: разбираем закон

Президент России Владимир Путин 19 сентября созвал заседание Совета безопасности и объявил военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Что это значит и что будет, если по всей стране введут военное положение, - читайте в материале «Рамблера».
Военное положение - это правовой режим, который запускают в случае агрессии против РФ (или непосредственной угрозы агрессии). Он позволяет ограничивать некоторые права граждан - к примеру, свободу передвижения.
Военное положение в России может быть объявлено как по всей стране, так и в отдельных регионах.
Военное положение в России регулируется федеральным законом от 2002 года. Он называет агрессией, из-за которой можно объявить военное положение, нападение на Россию другого государства, захват российских территорий, бомбардировки, обстрелы и блокаду портов.
В законе подчеркивается, что агрессией против РФ могут считаться и «другие акты применения вооруженной силы <…> против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности» страны.
Непосредственной угрозой агрессии считаются действия других стран, нарушающие устав ООН/международное право и «непосредственно указывающие на подготовку к совершению акта агрессии», включая объявление войны.
Указ о военном положении выпускает президент, после чего
вопрос об утверждении указа должен рассмотреть Совет Федерации - на это у сенаторов есть 48 часов.
Документ считается утвержденным, если за него проголосовали большинство сенаторов. Если указ не утвердили, он прекращает действие со следующего дня.
На граждан, бизнес и различных работников во время военного положения могут возлагать дополнительные обязанности.
Закон от 2002 года предусматривает, что во время военного положения в России могут:
Кроме того, на территориях, где действует военное положение, нельзя проводить референдумы и выборы.
Восьмая статья закона содержит меры, которые могут распространяться даже на территории, где военное положение не действует. Это:
Юрист Валерий Кузьмин объясняет, что при военном положении оптимизируются денежные расходы и расходы материальных ресурсов, их направляют на оборону и безопасность. Для этого интегрируются гражданский и военный секторы экономики.
По мнению Кузьмина, меры административного принуждения могут применяться на всей территории страны только в качестве «крайнего средства».
21 сентября в России началась частичная мобилизация, а 24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, добавляющий в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».
Теперь в УК сказано, что отягчающим обстоятельством является совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Закон ужесточил наказание за самоволку при мобилизации и военном положении - если человек в течение месяца не является на службу, его накажут пятью - десятью годами лишения свободы.
Неисполнение приказа во время военного положения (к примеру, отказ участвовать в боевых действиях) теперь наказывается двумя - тремя годами лишения свободы.