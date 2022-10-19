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31 минуту назад

Введение военного положения: разбираем закон

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин 19 сентября созвал заседание Совета безопасности и объявил военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Что это значит и что будет, если по всей стране введут военное положение, - читайте в материале «Рамблера».

Введение военного положения: разбираем закон
Фото: ТАССТАСС

Военное положение: главное

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Военное положение - это правовой режим, который запускают в случае агрессии против РФ (или непосредственной угрозы агрессии). Он позволяет ограничивать некоторые права граждан - к примеру, свободу передвижения.

Военное положение в России может быть объявлено как по всей стране, так и в отдельных регионах.

Военное положение в России регулируется федеральным законом от 2002 года. Он называет агрессией, из-за которой можно объявить военное положение, нападение на Россию другого государства, захват российских территорий, бомбардировки, обстрелы и блокаду портов.

В законе подчеркивается, что агрессией против РФ могут считаться и «другие акты применения вооруженной силы <…> против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности» страны.

Непосредственной угрозой агрессии считаются действия других стран, нарушающие устав ООН/международное право и «непосредственно указывающие на подготовку к совершению акта агрессии», включая объявление войны.

Указ о военном положении выпускает президент, после чего

вопрос об утверждении указа должен рассмотреть Совет Федерации - на это у сенаторов есть 48 часов.

Документ считается утвержденным, если за него проголосовали большинство сенаторов. Если указ не утвердили, он прекращает действие со следующего дня.

На граждан, бизнес и различных работников во время военного положения могут возлагать дополнительные обязанности.

Какие меры могут принять при военном положении

Закон от 2002 года предусматривает, что во время военного положения в России могут:

  • Усилить охрану общественного порядка, военных, государственных и спецобъектов, объектов жизнедеятельности, объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики. Это означает, что вокруг станет больше полицейских и силовиков.
  • Ввести особый режим работы вышеперечисленных объектов.
  • Эвакуировать хозяйственные, социальные и культурные объекты, а также на время отселить людей в безопасные районы.
  • Обеспечить особый режим въезда/выезда на территории, где введено военное положение.
  • Приостановить деятельность политических партий, ведущих пропаганду/агитацию, подрывающие оборону и безопасность.
  • Привлечь россиян к выполнению работ для нужд обороны и к восстановлению разрушенных объектов экономики.
  • Изъять у граждан и компаний имущество, необходимое для нужд обороны (за это должны выплатить компенсацию).
  • Запретить или ограничить выбор места пребывания/места жительства.
  • Запретить митинги, пикеты, забастовки и массовые мероприятия.
  • Досматривать машины.
  • Вводить комендантский час.
  • Запрещать продажу оружия, боеприпасов и взрывчатки.
  • Ограничивать продажу сильнодействующих лекарств и алкоголя.
  • Вводить контроль за работой типографий, СМИ.
  • Вводить военную цензуру за почтовыми отправлениями, телефонными переговорами и сообщениями, которые передаются другими способами.
  • Изолировать граждан государства, воюющего с Россией.
  • Запретить или ограничить выезд граждан за пределы РФ.
  • Усилить режим секретности в госорганах.

Кроме того, на территориях, где действует военное положение, нельзя проводить референдумы и выборы.

Восьмая статья закона содержит меры, которые могут распространяться даже на территории, где военное положение не действует. Это:

  • Ограничения на экономическую и финансовую деятельность;
  • Ограничения на оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
  • Ограничения на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;
  • Ограничения на порядок и условия процедур банкротства;
  • Введение ненормированного рабочего дня;
  • Также могут быть установлены особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования по всей стране.

Юрист Валерий Кузьмин объясняет, что при военном положении оптимизируются денежные расходы и расходы материальных ресурсов, их направляют на оборону и безопасность. Для этого интегрируются гражданский и военный секторы экономики.

По мнению Кузьмина, меры административного принуждения могут применяться на всей территории страны только в качестве «крайнего средства».

Военное положение и новый закон

21 сентября в России началась частичная мобилизация, а 24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, добавляющий в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Теперь в УК сказано, что отягчающим обстоятельством является совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Закон ужесточил наказание за самоволку при мобилизации и военном положении - если человек в течение месяца не является на службу, его накажут пятью - десятью годами лишения свободы.

Неисполнение приказа во время военного положения (к примеру, отказ участвовать в боевых действиях) теперь наказывается двумя - тремя годами лишения свободы.

Армия,Валерий Кузьмин,Владимир Путин,Совет Федерации,ООН,
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