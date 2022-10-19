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58 минут назад

На Украине раскрыли схему выезда призывников за границу

Lenta.ru

На Украине призывные лица нелегально выезжают за границу. Генеральная прокуратура страны раскрыла способ, к которому прибегают призывники, чтобы покинуть Украину, говорится в Telegram-канале ведомства.

На Украине раскрыли схему выезда призывников за границу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«По данным следствия, во время военного положения группа лиц организовала схему беспрепятственного пересечения государственной границы гражданами призывного возраста. За 4500-5500 долларов США они производили фиктивные документы, позволявшие военнообязанным пересечь границу под видом студента или волонтера», — сказано в сообщении генпрокуратуры.

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