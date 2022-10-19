На Украине раскрыли схему выезда призывников за границу

«По данным следствия, во время военного положения группа лиц организовала схему беспрепятственного пересечения государственной границы гражданами призывного возраста. За 4500-5500 долларов США они производили фиктивные документы, позволявшие военнообязанным пересечь границу под видом студента или волонтера», — сказано в сообщении генпрокуратуры.