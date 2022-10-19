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11 минут назад

СМИ сообщили о десятикратном удорожании бронежилетов в России

Газета.Ru

Бронежилеты подорожали на популярных у россиян маркетплейсах за последние три недели почти в 10 раз, сообщает «Мойка78».

СМИ сообщили о десятикратном удорожании бронежилетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, 29 сентября их стоимость составляла около 6 тыс. рублей, к настоящему времени цена выросла до 56 тыс.

Как уточняется, в одном из популярных интернет-магазинов бронежилеты закончились, в других — оскудел ассортимент, в частности исчезли «женские» бронежилеты розового цвета. Ряд площадок предлагают и другие виды защитной амуниции, в том числе защитные каски, бронепластины, тактические жилеты и т.д. Самый дорогой комплект бронезащиты обойдется в 176 161 рубль, пишет СМИ.

Ранее в сентябре «Коммерсантъ» писал, что после объявления о частичной мобилизации в России трафик некоторых магазинов по продаже военной одежды и снаряжения вырос до 40%. По информации издания, повышенный спрос возник на зимнюю обувь, спальные мешки, тактические перчатки, обезболивающие препараты и бинты.

Армия,Коммерсант,
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