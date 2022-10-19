СМИ: РФ может использовать дельфинов-«убийц» для защиты Крыма

Россия может использовать дельфинов-«убийц» для защиты Крыма, сообщает LIVE24 со ссылкой на американское издание 19FortyFive. Как отмечает автор материала, такой вывод он сделал на основе опубликованных недавно спутниковых снимков российских военных объектов, на которых видно нечто похожее на загоны для дельфинов. Кроме того, он утверждает, что в военных целях Россия также использует тюленей и китов белух.

Вероятно, одну из таких белух заметили неподалеку от побережья Норвегии в 2019 году — на ней была сбруя, предназначенная для установки профессиональной камеры, подчеркнул американский журналист.

В издании добавили, что морских животных в целях обороны используют США, Северная Корея и Израиль. Автор отметил, что ВМС США учат также и морских львов обнаруживать подводные мины и искать боевых пловцов, которые тайно проникают в воды вокруг американских баз.