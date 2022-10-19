Владелец военторга: стоимость амуниции выросла на 300%

После объявления в России частичной мобилизации, цены на амуницию в военторгах выросли на 300%. Об этом сообщил владелец одного из московских военторгов.

«После объявления мобилизации на рынке амуниции произошел скачок — стоимость ее закупки выросла на 200—300%», — передает слова предпринимателя NEWS.ru.

Он также добавил, что цены на снаряжение в военторгах повысили производители товаров, но виноватыми выглядят реализаторы продукции.