Владелец военторга: стоимость амуниции выросла на 300%

После объявления в России частичной мобилизации, цены на амуницию в военторгах выросли на 300%. Об этом сообщил владелец одного из московских военторгов.
«После объявления мобилизации на рынке амуниции произошел скачок — стоимость ее закупки выросла на 200—300%», — передает слова предпринимателя NEWS.ru.
Он также добавил, что цены на снаряжение в военторгах повысили производители товаров, но виноватыми выглядят реализаторы продукции.
После объявления в России частичной мобилизации цены на экипировку в военторгах сильно возросли. Федеральная антимонопольная служба РФ дала территориальным управлениям поручение ужесточить контроль за ценами на спецодежду и снаряжение, сообщает «Национальная служба новостей».