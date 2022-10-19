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20 минут назад

Владелец военторга: стоимость амуниции выросла на 300%

Ura.Ru

После объявления в России частичной мобилизации, цены на амуницию в военторгах выросли на 300%. Об этом сообщил владелец одного из московских военторгов.

Владелец военторга: стоимость амуниции выросла на 300%
Фото: Ura.RuUra.Ru

«После объявления мобилизации на рынке амуниции произошел скачок — стоимость ее закупки выросла на 200—300%», — передает слова предпринимателя NEWS.ru.

Он также добавил, что цены на снаряжение в военторгах повысили производители товаров, но виноватыми выглядят реализаторы продукции.

После объявления в России частичной мобилизации цены на экипировку в военторгах сильно возросли. Федеральная антимонопольная служба РФ дала территориальным управлениям поручение ужесточить контроль за ценами на спецодежду и снаряжение, сообщает «Национальная служба новостей».

Армия,ФАС России,
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