WSJ: Израиль предоставляет Киеву данные об иранских дронах

Израиль предоставляет украинскому руководству данные военной разведки и информацию аналитического характера, которая необходима для противодействия якобы использованию Россией иранских беспилотников. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Фото: mfa.gov.ir mfa.gov.ir

Как пишет издание, украинские власти просят страны, имеющие опыт борьбы с иранскими дронами, в частности, Израиль, предоставить им поддержку.

"Нам нужен этот опыт, нужна эта помощь, и нам она нужна как можно скорее, потому что в отношении нас совершают атаки", - сказал газете замминистра цифровой трансформации Украины Георгий Дубинский.

Министр обороны Украины Алексей Резников, также поговоривший с изданием, указал, что Киев смотрит с оптимизмом на возможность поддержки Израиля в борьбе с угрозами со стороны Ирана с воздуха и в киберпространстве.

"Мы находимся в постоянном контакте с политическим руководством Израиля и уважаем их позицию касаемо продолжающейся войны", - сказал он.

Также министр заявил, что Украине необходимы "инструменты для нейтрализации ракетных угроз со стороны российско-иранского военного альянса". По его словам, якобы имевшее место использование иранского оружия на поле боя должно побудить Вашингтон поставить Киеву новые вооружения. Он упомянул в этой связи зенитно-ракетные комплексы Patriot и оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).

В среду глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с послами государств - членов Евросоюза заявил, что Израиль вместе со странами НАТО поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерен поставлять Киеву вооружение.