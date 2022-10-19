Греция может отправить на Украину свои БМП-1

Греция в ближайшее время может начать поставку Украине имеющихся у нее на вооружении БМП-1, сообщает «Российская газета».

Фото: Aegeanhawk/YouTube Aegeanhawk/YouTube

«Их должны заменить на боевые машины пехоты Marder 1A3, ранее находившиеся в Бундесвере, первые шесть единиц из которых уже на днях доставлены в страну. Затем будут отправлены еще 34», - пишет издание.

БМП-1 достались Бундесверу после поглощения Национальной народной армии ГДР и получили название BMP-1A1-Ost. Их доработали до стандартов НАТО: заменили радиостанции, смонтировали пусковые установки дымовых гранатометов, установили зеркала заднего вида, поворотники.

Всего в первой половине 90-х годов Греция получила из ФРГ более 500 БМП-1. Здесь их еще усовершенствовали, на башнях стали устанавливать 12,7-мм пулеметы М2НВ производства США. Несколько БМП-1 Греция передала Ираку и Египту, сейчас ВС Греции располагают 160 единицами этих машин, сколько отправятся на Украину, не известно, пишет «Российская газета».

Ранее депутаты бундестага выступили за скорейшие поставки Украине БМП и танков западного производства.

Украинские власти требуют от Германии начать поставу танков Leopard, но в Берлине заявили, что не будут принимать такие решения в одиночку.