Греция может отправить на Украину свои БМП-1

Греция в ближайшее время может начать поставку Украине имеющихся у нее на вооружении БМП-1, сообщает «Российская газета».
«Их должны заменить на боевые машины пехоты Marder 1A3, ранее находившиеся в Бундесвере, первые шесть единиц из которых уже на днях доставлены в страну. Затем будут отправлены еще 34», - пишет издание.
БМП-1 достались Бундесверу после поглощения Национальной народной армии ГДР и получили название BMP-1A1-Ost. Их доработали до стандартов НАТО: заменили радиостанции, смонтировали пусковые установки дымовых гранатометов, установили зеркала заднего вида, поворотники.
Всего в первой половине 90-х годов Греция получила из ФРГ более 500 БМП-1. Здесь их еще усовершенствовали, на башнях стали устанавливать 12,7-мм пулеметы М2НВ производства США. Несколько БМП-1 Греция передала Ираку и Египту, сейчас ВС Греции располагают 160 единицами этих машин, сколько отправятся на Украину, не известно, пишет «Российская газета».
Ранее депутаты бундестага выступили за скорейшие поставки Украине БМП и танков западного производства.
Украинские власти требуют от Германии начать поставу танков Leopard, но в Берлине заявили, что не будут принимать такие решения в одиночку.
До этого сообщалось, что западные СМИ делают неутешительные для Украины прогнозы. Помимо прогнозируемой холодной зимы и отсутствия комплектов зимнего обмундирования у ВСУ, ожидаются также и перебои в поставках боеприпасов. Поддержка Украины будет продолжаться, считают эксперты, но, возможно, уже не в таких объемах.