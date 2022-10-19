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21 минуту назад

Денежное довольствие мобилизованных составит 195 тысяч рублей ежемесячно

Никита Бородкин

Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Совета безопасности РФ.

«Сегодня мною подписано поручение об неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава», — сказал президент.

Напомним, что 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

«Не планируется»: Путин сделал важное заявление о мобилизации

14 октября Путин заявил, что частичное мобилизация в РФ завершится в течение двух недель. Тогда президент отметил, что из запланированных 300 тысяч мобилизованных в военные части уже направили 222 тысячи человек.

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