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35 минут назад

Сенат США хочет поставить на Тайвань оружия на 10 млрд долларов

Газета.Ru

Администрация Байдена предоставит Тайваню военную помощь на 10 миллиардов долларов, передает ФАН.

Сенат США хочет поставить на Тайвань оружия на 10 млрд долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такой пункт был включен американскими сенаторами в проект Закона о разрешении национальной обороны на 2023 год.

Соответствующую поправку в текст документа внес председатель комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид.

При этом было принято решение вдвое — с 5 до 10 миллиардов долларов — увеличить ассигнования, которые предполагается выделить Тайбэю в течение финансового года.

Ожидается, что Сенат в полном составе проголосует за предложенный вариант законопроекта, включая положения об обороне Тайваня. Голосование ожидается после того, как законодатели вернутся в Вашингтон после ноябрьских промежуточных выборов.

Армия,Джек Рид,Сенат США,
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