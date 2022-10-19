Сенат США хочет поставить на Тайвань оружия на 10 млрд долларов

Администрация Байдена предоставит Тайваню военную помощь на 10 миллиардов долларов, передает ФАН.
Такой пункт был включен американскими сенаторами в проект Закона о разрешении национальной обороны на 2023 год.
Соответствующую поправку в текст документа внес председатель комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид.
При этом было принято решение вдвое — с 5 до 10 миллиардов долларов — увеличить ассигнования, которые предполагается выделить Тайбэю в течение финансового года.
Ожидается, что Сенат в полном составе проголосует за предложенный вариант законопроекта, включая положения об обороне Тайваня. Голосование ожидается после того, как законодатели вернутся в Вашингтон после ноябрьских промежуточных выборов.