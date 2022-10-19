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59 минут назад

СПЧ рекомендовал расширить список лиц с отсрочкой от мобилизации

ТАСС

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовил и направил в правительство России, профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации доклад о результатах мониторинга реализации указа президента РФ об объявлении частичной мобилизации. В частности, СПЧ рекомендует расширить список лиц, имеющих отсрочку от мобилизации, и уточнить порядок призыва, сообщает в среду Telegram-канал совета.

СПЧ рекомендовал расширить список лиц с отсрочкой от мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я сегодня направил наш доклад в правительство России и профильные комитеты Государственной думы и Совета Федерации. На этом наша работа не заканчивается, мы с коллегами продолжим наблюдать за ситуацией и реагировать на возникающие проблемы", - подчеркнул глава СПЧ Валерий Фадеев, слова которого цитирует Telegram-канал совета.

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В сообщении отмечается, что в докладе проанализирована нормативно-правовая основа частичной мобилизации, обращено внимание на то, что остается законодательно неурегулированным вопрос о возможности прохождения призванным лицам альтернативной гражданской службы (например, священнослужителями).

"Даны следующие рекомендации: разработать комплекс поправок в закон о мобилизации, уточняющих и расширяющих перечень лиц, имеющих отсрочку, а также уточняющих порядок призыва, установить контроль за реализацией дополнительных льгот и гарантий мобилизованным, не допускать ситуацию, когда регионы отказывают в помощи мобилизованным, но сохраняют праздничные сметы неизменными", - говорится в сообщении.

В докладе указано на уклонение банков от кредитных каникул для добровольцев, на многочисленные случаи роста цен на экипировку, СПЧ призывает организовать проверку и дать правовую оценку действиям ритейлеров и производителей. Совет также обращает внимание на готовность лишь малой части регионов помочь мобилизованным в приобретении медикаментов и личного снаряжения, рекомендовано предусмотреть на федеральном уровне источник финансирования соответствующих выплат, в том числе компенсаций за ранее приобретенное снаряжение.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

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