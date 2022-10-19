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59 минут назад

Минобороны РФ сообщило о поражении объектов военного управления и энергосистем Украины

Газета.Ru

Российские войска поразили объекты военного управления и системы энергетики Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины», — сказал представитель МО РФ.

Согласно приведенным им данным, российские силы за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ.

Ранее замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что ВС РФ отразили все атаки Вооруженных сил Украины во время попытки наступления на территории Херсонской области. По его словам, в настоящий момент линия обороны удерживается.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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