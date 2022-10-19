В Киеве прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

До этого стало известно о взрывах в Винницкой области, предварительно, в районе Ладыжинской ТЭС.

Сегодня местные СМИ также проинформировали о воздушной тревоге на всей территории Украины. Согласно данным Минобороны России, по системам военного управления и энергетики Украины до сих пор наносятся удары высокоточным оружием.

До этого Минобороны России заявило об уничтожении двух пусковых установок украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.