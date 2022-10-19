Минобороны: российская ПВО сбила штурмовик Су-25

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников, 11 снарядов РСЗО и восемь противорадарных ракет за сутки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В районе населённого пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сводке ведомства.

Уточняется, что дроны были сбиты в районах населённых пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области, а также Новосёловка, Старомайорское, Луганское ДНР и Попасная ЛНР.

Перехвачены 11 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» и восемь ракет HARM в районе населённого пункта Каховка Херсонской области, добавили в министерстве.