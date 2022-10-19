Названа главная проблема украинской системы ПВО

«Но основной проблемы получение западных ПВО не решает. Их количество недостаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны, и их точно так же можно измотать налетами дронов и ударами высокоточного оружия. Ракеты для них стоят еще больше, чем для старых советских комплексов. Так что перспективы украинской ПВО выглядят не радужно», — резюмировал Лавров.