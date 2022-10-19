В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Названа главная проблема украинской системы ПВО

Lenta.ru

Главной проблемой системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины является ее зависимость от запасов боеприпасов советского производства. Недостатки украинской ПВО назвал военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Названа главная проблема украинской системы ПВО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что эти запасы велики, но не бесконечны. Большие города и ключевые объекты на Украине прикрывают устаревшие модификации зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук». По его словам, ракеты ЗРК дороже применяемых Россией дронов-камикадзе. Лавров подчеркнул, что Киеву неоткуда брать дополнительные ракеты.

«Поэтому тяжелые украинские комплексы ПВО берегли и не всегда использовали даже для прикрытия войск. Они действовали из засад, включаясь изредка и ненадолго, меняя позиции. С началом массовых ударов по инфраструктуре украинское командование вынуждено было задействовать их по полной программе, и в результате местоположение многих зенитных комплексов удалось засечь и поразить. Такие удары дополнительно проредили украинскую ПВО», — отметил специалист.

По словам Лаврова, ускоренное получение западных систем ПВО является «единственной надеждой» Киева. Украина может получить современные ЗРК NASAMS и IRIS-T.

«Но основной проблемы получение западных ПВО не решает. Их количество недостаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны, и их точно так же можно измотать налетами дронов и ударами высокоточного оружия. Ракеты для них стоят еще больше, чем для старых советских комплексов. Так что перспективы украинской ПВО выглядят не радужно», — резюмировал Лавров.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что российские самолеты могут поражать цели в ходе спецоперации по защите Донбасса без захода в зону действия системы ПВО, которую западные страны планируют развернуть на Украине.

Армия,Алексей Леонков,Антон Лавров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители