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1 час назад

ВС РФ уничтожили украинский десант, пытавшийся высадиться у ЗАЭС

Никита Бородкин

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили украинский десант, который пытался высадиться у берега Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС. Как сообщает РИА Новости, Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали для операции 37 лодок и катеров, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов.

Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. С помощью артиллерийского огня остатки десанта рассеяли в акватории Каховского водохранилища.

Гросси призвал немедленно принять меры для защиты ЗАЭС

Напомним, что Запорожская АЭС, которая перешла под контроль российских военных в марте этого года, регулярно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Кроме того, украинские войска предпринимали безуспешные попытки захватить территорию ЗАЭС.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. Нового гендиректора станции назначит Росимущество.

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