Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили украинский десант, который пытался высадиться у берега Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС. Как сообщает РИА Новости, Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали для операции 37 лодок и катеров, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов.

Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. С помощью артиллерийского огня остатки десанта рассеяли в акватории Каховского водохранилища.

Напомним, что Запорожская АЭС, которая перешла под контроль российских военных в марте этого года, регулярно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Кроме того, украинские войска предпринимали безуспешные попытки захватить территорию ЗАЭС.