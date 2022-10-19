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46 минут назад

В Иране заявили о создании «грозных беспилотников»

Lenta.ru

Специалисты успешно реализуют программу по созданию «грозных беспилотников», заявил верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи. Его слова приводит «Интерфакс».

В Иране заявили о создании «грозных беспилотников»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными», — позитивно оценил успехи создателей беспилотников Хаменеи.

Отмечается, что ранее военный советник Хаменеи генерал-майор Вооруженных сил страны Яхья Рахим Сафави заявил, что интерес к приобретению оборудования проявляют 22 страны.

Ранее представитель Государственного департамента Ведант Пател пригрозил вводом санкций на фоне сообщений о поставках Ираном беспилотников в Россию. В частности, речь идет о мерах, предполагающих экспортный контроль в отношении всех причастных к поставкам.

Армия,Али Хаменеи,Госдеп США,
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