В Иране заявили о создании «грозных беспилотников»

Специалисты успешно реализуют программу по созданию «грозных беспилотников», заявил верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи. Его слова приводит «Интерфакс».

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«Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными», — позитивно оценил успехи создателей беспилотников Хаменеи.

Отмечается, что ранее военный советник Хаменеи генерал-майор Вооруженных сил страны Яхья Рахим Сафави заявил, что интерес к приобретению оборудования проявляют 22 страны.