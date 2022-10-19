Турецкие военные нашли мину в Черном море

Турецкие военные обнаружили и обезвредили мину в Черном море у города Кыркларели. Об этом сообщает в Твиттере Минобороны Турции.
В Минобороны отметили, что после обнаружения мины к месту были оперативно отправлены группы Подводной обороны (SAS). Отряды SAS ее обезвредили.
По данным Sputnik, это первая мина, найденная у побережья Турции с июля.
В мае Международная морская организация (IMO) предупреждала, что у берегов Румынии и Турции в Черном море дрейфуют мины.
В Турции сообщали, что мины ранее были установлены в портах Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, они могли отсоединиться и стать свободно плавающими.
До этого о риске появления дрейфующих мин в проливе Босфоре и далее в водах Средиземноморского бассейна предупреждали в ФСБ.
По данным спецслужбы, ВМС Украины устанавливали минные заграждения на подходах к портам (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина). Во время штормов начали обрываться тросы, соединяющие мины с донными якорями.