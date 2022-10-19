Турецкие военные нашли мину в Черном море

Турецкие военные обнаружили и обезвредили мину в Черном море у города Кыркларели. Об этом сообщает в Твиттере Минобороны Турции.

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В Минобороны отметили, что после обнаружения мины к месту были оперативно отправлены группы Подводной обороны (SAS). Отряды SAS ее обезвредили.

По данным Sputnik, это первая мина, найденная у побережья Турции с июля.

В мае Международная морская организация (IMO) предупреждала, что у берегов Румынии и Турции в Черном море дрейфуют мины.

В Турции сообщали, что мины ранее были установлены в портах Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, они могли отсоединиться и стать свободно плавающими.

До этого о риске появления дрейфующих мин в проливе Босфоре и далее в водах Средиземноморского бассейна предупреждали в ФСБ.